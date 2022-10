Oberrauch: Politik muss Familien unterstützen und Unternehmen entlasten

„Steuersenkungen sind die schnellste und effizienteste Unterstützung“

Gerade in dieser Zeit, die von enormen Preisanstiegen und Existenzängsten geprägt ist, gelte es, mit diesem Rekordhaushalt drei Prioritäten umzusetzen. „Wir müssen Familien unterstützen und die Unternehmen entlasten. Dies sichert Kaufkraft, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit, und in der Folge auch Steueraufkommen für die kommenden Jahre“, so Oberrauch. „Daher gilt es die Möglichkeiten für die Senkung der lokalen Steuern voll ausnutzen.“„Der größte Teil dieser Einnahmen ist dabei auf Steuern und Abgaben zurückzuführen, die von Südtiroler Familien und Unternehmen eingezahlt wurden“, sagt Oberrauch.„Steuersenkungen sind die schnellste und effizienteste Unterstützung: Südtirol hat in der Vergangenheit mutige Entscheidungen getroffen und eine italienweite Vorreiterrolle bei Steuersenkungen eingenommen, etwa im Bereich der IRAP, der Autosteuer oder des regionalenIRPEF-Zusatzes.“Im vergangenen Jahr wurde in Südtirol beschlossen, den IRAP-Steuersatz von 2,68 auf 3,9 Prozent anzuheben. Die Nachbarprovinz Trient hat dies hingegen nicht getan. Die Entscheidung, den IRAP-Steuersatz anzuheben, trifft nun auch und besonders Unternehmen, die Verluste schreiben, besonders hart und sollte zurückgenommen werden“, unterstreicht Verbandspräsident Oberrauch.Weiters gelte es, die Qualität der Dienstleistungen zu bewahren und weiter auszubauen, mit besonderem Augenmerk auf deren Effizienz: „Dies kann nur durch eine gezielte Überprüfung des Haushaltes unter Berücksichtigung des demographischen und digitalen Wandels erfolgen.Doppelgleisigkeiten müssen vermieden, Dienste vereinfacht und zusammengeführt werden“, sagt der Präsident des Unternehmerverbandes.Schließlich sei es wichtig, weiter auf strategische Investitionen zu setzen: „Die Förderung von Investitionen in die Energiewende und Digitalisierung ist für den Standort Südtirol von zentraler Bedeutung“, so Oberrauch.