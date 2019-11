Olympische Winterspiele 2026: Landesregierung setzt weitere Schritte

Die Landesregierung hat am Dienstag einen weiteren Beschluss in Zusammenhang mit den Olympischen Winterspiele 2026 gefasst. Im Hinblick auf die XXV. Olympischen Winterspiele, die vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina, aber auch in Antholz in Südtirol ausgetragen werden, hat die Landesregierung am Dienstag weitere Schritte gesetzt.