Othmar Stampfer bleibt Bürgermeister in Völs

Bei den Wahlen in Völs am Schlern 2014 war Othmar Stampfer (SVP) zum Bürgermeister gewählt worden. Bei den Wahlen am Sonntag und Montag trat er gegen Gemeinderätin Brigitte Mair (Dorfliste Völs) und Alessio Evangelista (PD) an.Durchgesetzt hat sich Stampfer mit 77 Prozent der Stimmen. Mair erreichte 19,6 Prozent; Evangelista kam auf 3,5 Prozent der Stimmen.68,2 Prozent der 2849 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben.Bei den Wahlen 2014 konnte die SVP 15 der 18 Sitze im Gemeinderat auf sich vereinen, 2 Sitze gingen an die Dorfliste Völs und ein Sitz an die Freiheitlichen, die in diesem Jahr nicht mehr zur Wahl angetreten sind. Der PD hatte bei den Wahlen 2014 keinen Sitz ergattern können.

