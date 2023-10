Parteien-Check: Was will Enzian Südtirol?

Basisdemokratie und Selbstbestimmung

Bürokratieabbau und Eigenverantwortung in der Wirtschaft

Nachhaltigkeit fördern – Corona-„Opfer“ entschädigen

Enzian Südtirol präsentiert ein kompaktes Wahlprogramm auf wenigen Seiten, das unter dem Leitgedanken steht: „Grundrechte, Menschenrechte und Freiheit sind nicht verhandelbar.“Die Liste sieht sich als Ansprechpartner für Sozialpartner und die Südtiroler Bevölkerung – ohne Lobby – und setzt sich für Eigenverantwortung, freie Meinungsäußerung und Selbstbestimmung ein.Hier ein Überblick über die Vorhaben von Enzian Südtirol.Im Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Gewaltentrennung fordert Enzian Südtirol wirksame Kontrollmechanismen. Selbstbestimmung und den Ausbau der Demokratie sieht der Verein als Grundpfeiler, „um negativen Einflüssen aus Rom und Brüssel zu widerstehen.“Mit digitalen Systemen will Enzian Südtirol eine Basisdemokratie umsetzen, in der politische Entscheidungen vom Volk mitbestimmt und fortlaufend kontrolliert werden sollen.In der Wirtschaft will Enzian Südtirol die Eigenverantwortung stärken, Bürokratie abbauen und die Kooperation zwischen Wirtschaftstreibenden und öffentlicher Verwaltung stärken.Im Gesundheitswesen will die Liste die Zuständigkeiten Südtirols ausbauen; das Schulsystem soll umgekrempelt werden: Vom Ausbildungssystem zum Bildungssystem.Nachhaltigkeit und Regionalität soll gefördert werden, ebenso der Respektvolle Umgang mit der Landschaft in Südtirol. Das Ehrenamt soll unkompliziert arbeiten können.Menschen, die durch die Regeln während der Pandemie Nachteile erfahren haben, sollen rehabilitiert werden. In den Worten der Liste: „Die durch den Corona-Terror misshandelten, erpressten und wirtschaftlich geschädigten (Suspendierungen) Menschen sind voll zu rehabilitieren.“