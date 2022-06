Patrick Jageregger ist neuer Präsident des Südtiroler Köcheverbands

Patrick Jageregger ist 1987 geboren und in Deutschnofen aufgewachsen. In einer Aussendung bedankt sich der Koch herzlich für das in ihn gesetzte Vertrauen durch den einstimmigen Beschluss des Landesvorstandes.„Mich reizt die Herausforderung als Präsident des SKV mit zu gestalten und meine Ideen umzusetzen. Gerade deshalb ersuche ich um die breite Unterstützung durch alle Südtiroler Köche, die unseren so schönen Beruf lieben. Denn ein Verband, ein Präsident ist nur so stark, wie das Vertrauen und die Unterstützung seiner Mitglieder und Berufskollegen“, so Jageregger.„Nach nahezu einem Vierteljahrhundert als Präsident, nach weiteren 4 Jahren als Vizepräsident und weiteren 3 Jahren als Mitglied des Landesvorstands bin ich am 14. Juni aus freien Stücken, wohl überlegt, in voller Schaffenskraft, Kreativität, Gesundheit und der unbändigen Lust zur Innovation, vom Amt als SKV-Präsident zurückgetreten“, schreibt Rinhard Steger in einer Aussendung.„Liebe Südtirolerinnen und Südtiroler, liebe Mitglieder, liebe Freunde, geschätzte SKV-Partner. Es war mir eine große Ehre, Ihr Vertrauen über all die Jahre und Jahrzehnte zu genießen. Danke für diese so erfüllte und wertvolle Zeit.“