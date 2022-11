Paula Bacher: „Erste Schritte gegen Altersarmut gesetzt“

Auch längerfristige Maßnahmen gegen Altersarmut nötig

„Die Opposition ist mit ihren Forderungen spät dran. Der Landtag hat in seiner letzten Sitzung ein Hilfspaket von 100 Millionen Euro genehmigt. Dieses Entlastungspaket soll die Auswirkungen der Energiekrise und der Inflation abfedern helfen. Es unterstützt alle Bedürftigen, auch die älteren“, erklärt Bacher.Bereits im Mai sei den Mindestrentnern ein Bonus über 500 Euro unbürokratisch ausgezahlt worden. Nun könne von 1. Dezember bis 31. März für einen zusätzlichen Entlastungsbonus von 500 Euro angesucht werden. Dabei wurde, die für den Bezug dieses Bonus geltende Höchstgrenze der ISEE-Erklärung von 12.000 auf 40.000 Euro erhöht.Damit wird die Anzahl der berechtigten Bezieher erheblich erweitert. Daneben gibt es natürlich weiterhin die Beiträge für Miet- und Wohnnebenkosten für ältere Bedürftige. Diese wurden im Jahr 2013 in Südtirol eingeführt, da die Lebenshaltungskosten in Südtirol höher sind als in anderen Teilen Italiens.„Wir wissen, dass die Mindestverdiener und Mindestrentner von der Inflation am meisten betroffen sind. Gerade deshalb ist es wichtig die untersten Einkommensschichten zu unterstützen und zu schauen, dass jene das Geld bekommen, die es wirklich benötigen“, betont Bacher die Bedeutung dieser Maßnahmen.Die SVP-Fraktion hat der Forderung des Beschlussantrages nach mehr Aufklärung und Information zugestimmt. „Die Betroffenen müssen wissen, für welche Unterstützungen sie berechtigt sind und sollen darum auch ansuchen. Wir wissen, dass diese zusätzlichen Unterstützungen nicht alle Probleme lösen werden, aber es sind erste Schritte“, so Bacher.Um der Altersarmut entgegenzuwirken, brauche es auch längerfristige Maßnahmen, wie zum Beispiel grundsätzlich höhere Löhne. Auch diese müssten diskutiert und angegangen werden.„Das Sozialwesen in Südtirol hat in den letzten Jahren, vor allem in der Corona-Krise, viel geleistet und ist jetzt wieder überaus gefordert. Gemeinsam mit den Sozialpartnern wurde überlegt, was jetzt die richtige Entscheidung ist. Die Entscheidung fiel für einen weiteren 500 Euro-Bonus ab 1. Dezember für alle ISEE-Erklärungen unter 40.000 Euro. Für die jetzige akute Situation hat der Landtag bei seiner letzten Sitzung mit dem 100 Millionen Euro-Paket erste Schritte gesetzt. Damit wird das Problem nicht gelöst, aber es ist ein Anfang gemacht“, schließt Bacher.