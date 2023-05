Pippi Langstrumpf und die Großprojekte

„ Damit nimmt man auch die repräsentative Demokratie ins Visier und ersetzt sie durch eine „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“-Logik. ” — Klaus Innerhofer

[email protected]

Sind wir ein Volk der Bremser und Bewahrer? Das muss ja nichts Schlechtes sein. Nicht alles, was neu ist, ist auch gut. Aber Großprojekte haben in Südtirol seit jeher einen schweren Stand, selbst wenn sie im Rufe stehen, innovativ zu sein und der Allgemeinheit zu dienen.Da wird von Bürgergruppen von Anfang an aus allen Rohren dagegen geschossen, aber nur selten unter der Flagge des Gemeinwohls. Hier geht es oft knallhart um eigene Interessen, weil man sich als Nachbar vielleicht gestört oder beeinträchtigt fühlen könnte.Dies ist einerseits verständlich, weil menschlich. Aber andererseits – indem man demokratisch getroffene Entscheidungen nicht respektiert – nimmt man damit auch die repräsentative Demokratie ins Visier und ersetzt sie durch eine „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“-Logik.Pippi-Langstrumpf-Prinzip nennt sich das. Ob diese Rechnung auf Dauer für die Allgemeinheit aufgeht? Zwei mal drei macht vier, widewidewitt und drei macht neune …