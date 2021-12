Politik-Berater aus Nals: Nur so kann die EU das Flüchtlingsproblem lösen

Hannes Pichler aus Nals ist politischer Berater eines CSU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Vor kurzem war er im Nordirak, wo er an Beratungen zur Migrationskrise an der Grenze zwischen Belarus und Polen teilgenommen hat. Im Interview mit s+ gibt er auch Einblicke in das Innenleben des politischen Berlins, in dem gerade eine neue Regierung vereidigt wurde und sich die CDU/CSU in einer ungewohnten Rolle wiederfindet. + Von David Hofer