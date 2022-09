QUIZ – Britische Monarchie und Queen Elizabeth II.

„Der Einfluss, den sie in ihrem ererbten Amt als Staatsoberhaupt ausübte, beruhte auf einer tief verwurzelten Zuneigung des Volkes, von der ein Politiker nur träumen kann“, schreibt die Londoner Zeitung „The Telegraph“ am Freitag.„Die Königin erinnerte uns an unsere Vergangenheit, an die Kontinuität unserer nationalen Geschichte und an die Tugenden der Widerstandsfähigkeit, des Einfallsreichtums und der Toleranz, die sie geschaffen haben.“Haben Sie die Geschichte und die Ereignisse im britischen Königshaus in den vergangenen Jahren verfolgt? Was ist eine Monarchie und welchen Einfluss hat eine Königin oder ein König?