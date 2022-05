Rabatt auf Benzin- und Dieselpreis wird verlängert

Die Verlängerung des Rabattes auf den Benzin- und Dieselpreis um 30 Cent und die Verlängerung des Zugangs zum Superbonus 110 Prozent – das sind die wichtigsten Punkte, die auf der Agenda der Regierung in Rom stehen.Da der Benzin- und Dieselpreis in den vergangenen Monaten regelrecht explodiert ist, hat die italienische Regierung im März eine Senkung der Akzisen auf Treibstoff beschlossen. Damit kosten ein Liter Diesel und Benzin derzeit um 30,5 Cent weniger. Diese Maßnahme läuft aber am heutigen 2. Mai aus.Die italienische Regierung wird den Rabatt daher bereits am heutigen Montag, oder am morgigen Dienstag verlängern – voraussichtlich bis zum 8. Juli.