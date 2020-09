Ratschings: 3. Amtszeit für Bürgermeister Sebastian Helfer

24 Kandidaten von 2 Listen (SVP und Bürgerliste Ratschings) hatten sich für die 18 Sitze im Gemeinderat von Ratschings beworben und konnten von den 3686 Wahlberechtigten der Gemeinde gewählt werden.Die Wahlbeteiligung in Ratschings lag bei 69,9 Prozent, Bürgermeister Sebastian Helfer wurde mit 72,4 Prozent der Stimmen für die 3. Amtszeit bestätigt.Bei den Wahlen 2015 fielen noch 15 Sitze an die SVP und 3 an die Bürgerliste.

stol