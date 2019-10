Raumordnung: Konventionierung verschiebbar

Bauern kriegen ihre Bagatelleingriffe, Handwerker eine Mitarbeiterwohnung und die Privatzimmervermieter dürfen auch in hochtouristischen Gemeinden bauen. Spielraum für Spekulation in den Städten bietet ein Artikel, wonach man die Konventionierung einer Wohnung innerhalb derselben Gemeinde verschieben können soll.





Damit könne eine Familie, die in einer konventionierten Wohnung wohnt, aber von den Eltern eine Wohnung in einem besseren Viertel erbt, in die neue Wohnung ziehen. Sie nimmt sich die Konventionierung in die neue Wohnung sozusagen mit.

d/bv