Referendum: Das Nein-Lager gewinnt haushoch

Von 7 bis 21 Uhr konnte die Südtiroler am Sonntag beim Referendum zum Thema „Direkte Demokratie“ abstimmen. Die Wahlbeteiligung war äußerst gering. Nur 22,7 Prozent der 387.140 wahlberechtigten Südtirol gingen zur Wahl. Nach Auszählung aller Wahlsektionen steht das Ergebnis fest. Das Nein-Lager hat demnach deutlich gewonnen: mit 76 zu 24 Prozent.Interessant: Ein anderes Ergebnis hat es bei den Briefwählern gegeben. Mit 3634 abgegebenen Stimmen (57,4 Prozent) siegt hier das Ja. Für Nein wurde bei den Briefwählern 2700 Stimmen abgegeben (42,6 Prozent).Für die bestätigende Volksabstimmung ist kein Quorum vorgesehen. Die Volksabstimmung ist demnach unabhängig von der tatsächlichen Wahlbeteiligung gültig.„Das Ergebnis ist selbstverständlich so zu akzeptieren“, betonen SVP-Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher zum Ausgang der Landesvolksabstimmung.Es sei klar gewesen, dass kein Beteiligungsquorum gelte, dennoch sei die sehr niedrige Wahlbeteiligung auch ein Zeichen dafür, dass die Bevölkerung wünsche, dass die politische Vertretung diese Fragen vernünftig löse.Dies werde auch notwendig sein: „Im Vorfeld der Volksabstimmung haben wir immer davon gesprochen, dass Südtirol im Falle eines Neins in Sachen direkter Demokratie einen Schritt zurück macht. Und so ist es nun gekommen. Das im Jahr 2018 verabschiedete Gesetz bleibt damit in einigen Fragen unanwendbar und somit müssen wir noch einmal in den Landtag, um dort noch einmal all jene technischen Anpassungen vorzunehmen, damit die direkte Demokratie in Südtirol endlich anwendbar wird“, so die SVP-Sprecherin im Landtag Magdalena Amhof.Die SVP bleibe bei ihrer Position: „Wir sind für eine Direkte Demokratie als Korrektiv und Ergänzung zu den Entscheidungen der gewählten Gremien. Dies werden wir auch weiterhin vertreten.“Einige Oppositionsparteien zeigen sich in einer ersten Stellungnahme erfreut über den Ausgang des Referendums: „Das SVP-Verwirrspiel hat nicht funktioniert“, schreibt das Team K in einer Stellungnahme. „Das Team K wertet das Ergebnis der Volksabstimmung als starkes Zeichen der Südtiroler Zivilgesellschaft und versetzt dem Machtgehabe der SVP einen Dämpfer“, heißt es weiter.„Die Menschen in Südtirol haben gesprochen: Sie sagen Nein zur Beschneidung der Direkten Demokratie“, schreibt die Südtiroler Freiheit in einer ersten Stellungnahme. „Nach dem Flughafen-Referendum holt sich Landeshauptmann Kompatscher damit ein zweites Mal eine klare Abfuhr vom Volk für seine fragwürdigen Pläne.“