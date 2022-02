Referendum zur Sterbehilfe: „Risiko für Schwerkranke wäre zu groß gewesen“

Ein Referendumsantrag zur Legalisierung von Sterbehilfe in Italien, für das in den vergangenen Monaten 900.000 Unterschriften gesammelt worden waren, ist vom Verfassungsgericht in Rom am Dienstag abgelehnt worden. „Es würde die grundlegenden Menschenrechte verletzen“, erläutert Verfassungsexperte Prof. Walter Obwexer von der Universität Innsbruck. Auch der Präsident des Südtiroler Landesethikkomitees, Dr. Herbert Heidegger, sagt: „Würde man eine solche Problematik per Referendum zu lösen versuchen, wäre das Risiko für verletzliche, schwerkranke Personen zu groß.“