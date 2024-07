Reformer Pezeshkian gewinnt Präsidentenwahl im Iran

Wahlen dreimal um insgesamt 6 Stunden verlängert

Keine freie Wahl

Demnach setzte sich der 69-Jährige in einer Stichwahl gegen den Hardliner Said Jalili durch. Pezeshkian hat eine Öffnung des Iran und mehr Freiheiten für die Bevölkerung des Landes versprochen. Die Wahl war nach dem Unfalltod des erzkonservativen Präsidenten Ebrahim Raisi notwendig geworden.Die Wahlen im Iran waren um Mitternacht zu Ende gegangen, nachdem sie dreimal um insgesamt 6 Stunden verlängert worden waren. Ersten Berichten des Innenministeriums zufolge lag die Wahlbeteiligung bei etwa 50 Prozent und damit höher als in der ersten Runde. Die historisch niedrige Wahlbeteiligung in der ersten Runde von 40 Prozent hatten Kritiker und Experten als Misstrauensvotum gegen die Islamische Republik gewertet.Irans politisches System vereint seit der Revolution von 1979 republikanische und auch theokratische Züge. Freie Wahlen gibt es jedoch nicht: Der Wächterrat prüft Kandidaten stets auf ihre ideologische Eignung. Eine grundsätzliche Kritik am System wird nicht geduldet, wie die Niederschlagung von Protesten in den vergangenen Jahren zeigte.