Regeln werden zu „sportlich“ genommen: Nun wird stärker kontrolliert

In Südtirol schnellen die Infektionszahlen in die Höhe. Seit gestern kamen 338 Neuinfektionen dazu. Und sollten die Zahlen weiter so ansteigen, komme es unweigerlich wieder zu Einschränkungen. „Wenn wir es nicht schaffen, die Welle zu brechen, steht der Lockdown vor der Tür“, warnte gestern auch Landesrat Thomas Widmann.Die Südtiroler haben es aber selbst in der Hand, die Welle zu brechen. Durch die Steigerung der Impfrate, möglichst rasche Dritt-Impfungen, vor allem aber auch durch die Einhaltung der bestehenden AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen, Anm. d. Red.) und die Einhaltung der Green-Pass-Pflicht.„Leider wird der Umgang mit den bestehenden Regeln immer mehr sportlich genommen“, bemängelt Kompatscher. Man werde sich jetzt mit den Sozialpartnern zusammensetzen, um eine strengere Einhaltung der Green-Pass-Pflicht – etwa in den Betrieben und Gaststätten – und der geltenden Corona-Maßnahmen zu besprechen. (STOL hat berichtet) Aus Ihrer Erfahrung: Wird der Green Pass ausreichend kontrolliert?

lpa/stol/d