Russischer Ex-Präsident Medwedew: „Hasse die Westler, will sie verschwinden lassen“

Inakzeptabel, sehr ernst und gefährlich seien diese Aussagen, schreibt der italienische Außenminister Luigi Di Maio dazu: „Das sind inakzeptable Worte, die uns auch deshalb mit großer Sorge erfüllen, weil sie vom stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates stammen. Es ist kein Zeichen des Dialogs, es ist keine Öffnung in Richtung Waffenstillstand, es ist kein Versuch, Frieden zu finden, sondern es sind unmissverständliche Worte der Bedrohung gegenüber denjenigen, die sich beharrlich um Frieden bemühen.“Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft, dass die chinesische Führung „ihren Einfluss auf Russland nutzen wird, um diesen Krieg zu beenden“: „Was hier geschieht, kann zum Dritten Weltkrieg führen, und das sollte für alle Staats- und Regierungschefs eine Priorität sein“, erklärte Selenskyj in einem Interview mit „The Financial Times Global Boardroom“.Mariupol steht währenddessen am Rande einer „explosiven“ Cholera-Epidemie: Die Stadt ertrinkt buchstäblich im Wasser, das durch Müll und Verwesung verunreinigt ist. Die steigenden Temperaturen verschlimmern die Situation. Dies sagte der stellvertretende Bürgermeister der ukrainischen Stadt, Sergej Orlowio. Er wies darauf hin, dass die russischen Besatzungstruppen die Stadt unter Quarantäne gestellt haben.