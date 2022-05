SAD-U-Ausschuss: Abschlussbericht soll im Juni vorliegen

„Mit großer Verwunderung mussten die Ausschussmitglieder zur Kenntnis nehmen, dass niemand von den derzeit für die Vergabeagentur verantwortlichen Beamten zu einer Anhörung bereit gewesen ist. Gerade jetzt am Ende unserer Arbeit, wo uns eine Vielzahl an Erkenntnissen und Unterlagen vorliegen, wäre eine Stellungnahme der Vergabeagentur, einem der zentralen Drehpunkte rund um die Bus-Ausschreibungen in ihrem eigenen Interesse gewesen“, bedauert der Ausschussvorsitzende Andreas Leiter Reber (Freiheitliche).Die Anhörung von Martin Vallazza, Direktor der Abteilung Mobilität, sei hingegen „sehr aufschlussreich und für die Verfassung des Abschlussberichts hilfreich“ gewesen.Der Untersuchungsausschuss kann nun seine Aktensammlung abschließen, am Dienstag wurden dazu letzte Dokumente eingeholt und angefordert, die in die Bewertung einfließen sollen. Der Vorsitzende will den Bericht im Juni dem Ausschuss vorlegen.