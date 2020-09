Salurn: Roland Lazzeri als Bürgermeister bestätigt

67 Prozent der Wähler entschieden sich wieder für den amtierenden Bürgermeister Lazzeri.2700 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben, 69,26 Prozent taten dies auch. Sie konnten zwischen 34 Kandidatinnen und Kandidaten aus 4 Listen wählen.8 der 18 Sitze im Salurner Gemeinderat gingen vor 5 Jahren an die SVP, jeweils 4 Sitze an „Impegno per Salorno – Vorschlag für Salurn“ und den PD (der in diesem Jahr nicht mehr angetreten ist), jeweils ein Sitz ging an die Lega Nord-Salvini und den Movimento 5 Stelle.

stol