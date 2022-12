Salvini: Geldbußen sollen sich nach Einkommen richten

Runder Tisch zu Strafen nach Einkommen

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss: lebenslanger Führerscheinentzug

Verkehrsunfälle häufigste Todesursache bei jungen Menschen

Die aktuelle Straßenverkehrsordnung in Italien ist über 30 Jahre alt. Für den italienischen Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini sei damit die Zeit für eine umfassende Überarbeitung reif, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Es soll künftig nicht nur eine Verschärfung der Strafen geben, sondern auch Bußgelder sollen je nach Einkommen gestaffelt sein.Das Vorhaben, Verkehrsstrafen in Italien an das Einkommen zu knüpfen, soll in der kommenden Woche bei einem Runden Tisch besprochen werden. Dies kündigte der stellvertretende Minister Galeazzo Bignami an.Es gebe bereits eine Studie, die sich mit diesem Thema befasse. Diese beinhalte auch strengere Regeln für alkoholisierte Fahrer, für Elektroroller oder die Verpflichtung zum Mitführen von Alkoholtests. Die aktuelle Straßenverkehrsordnung müsse dringend an neue Gegebenheiten und Technologien angepasst werden, weshalb man nun verschiedenste Maßnahmen prüfe. Dazu zählten auch strengere Strafen für die Nutzung des Mobiltelefons am Steuer.Besonders radikal möchte Salvini hingegen gegen Personen vorgehen, die sich unter Einfluss von Drogen oder Alkohol ans Steuer setzen. „Wer betrunken oder unter Drogen Auto fährt und dabei Verletzte oder Tote verursacht, riskiert einen lebenslangen Führerscheinentzug“, so die Ankündigung Salvinis.Sollte sich der lebenslange Entzug der Fahrerlaubnis nicht durchsetzen lassen, so sei laut dem Lega-Chef ein Entzug von 10 Jahren da absolute Minimum.Verkehrsunfälle sind die häufigste Todesursache bei jungen Menschen und Fahranfängern: Laut dem Dekra-Bericht über die Straßenverkehrssicherheit führen in der EU Verkehrsunfälle in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen in 64 Prozent der Fälle zum Tod des Fahrers oder des Beifahrers, verglichen mit 44 Prozent in der Gesamtbevölkerung.„Es ist richtig, unverantwortliche Fahrer zu bestrafen, und die Berichte dieses Wochenendes beweisen dies. Wenn jemand wissentlich unter Drogeneinfluss oder betrunken Auto fährt und dabei Unfälle, Tote und Verletzte verursacht, reicht es nicht aus, ihm den Führerschein für ein oder 2 Jahre zu entziehen“, erklärte Salvini und argumentierte, dass diejenigen, die dies tun, „potenzielle Mörder“ seien.