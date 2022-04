Sanität bleibt vorerst bei Kompatscher

Auf Antrag des Landeshauptmannes Arno Kompatscher wird in der Sitzung am 29. April über die Verkleinerung der Landesregierung abgestimmt Die vormaligen Kompetenzbereiche von Thomas Widmann – vor allem also das Sanitätsressort – sollen ad Interim vom Landeshauptmann selbst weitergeführt werden. Darauf einigten sich die Koalitionspartner.Eine Mehrheitssitzung über eine eventuelle Umverteilung der Kompetenzen, eine Nachbesetzung oder eine Berufung von außen wird erst nach der Abstimmung im Sonderlandtag stattfinden, hieß es am Freitag.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier