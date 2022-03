Sanktionen auf russische Energieträger – Westen bleibt gelähmt Sanktionen auf russische Energieträger – Westen bleibt gelähmt

Lukasz Rachel ist Research Fellow für Volkswirtschaft an der Universität Princeton. Moritz Schularick ist Professor für Volkswirtschaft an der Universität Bonn und der Sciences Po. In folgender Abhandlung mit dem Titel „Vorankündigung künftiger Sanktionen auf russische Energieträger“ beschäftigen sie sich mit dem Stillstand Europas in der Frage der Energiesanktionen gegen Russland.