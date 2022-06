Schallenberg: „Österreich wird Ausbau der Südtirol-Autonomie unterstützen“

Feierten gemeinsam „30 Jahre Streitbeilegung“ (von links): Landeshauptmann Arno Kompatscher, der italienische Außenminister Luigi Di Maio, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und der UNO-Sonderbeauftragte für Minderheitenfragen Fernand de Varennes.

Landeshauptmann Arno Kompatscher

Italiens Außenminister Luigi Di Maio

Vor 30 Jahren sei es gelungen, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen, sagte der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg am gestrigen Samstag im Rahmen der Feierlichkeiten zu „30 Jahre Streitbeilegungserklärung“ in Bozen.„Als am 11. Juni 1992 der damalige österreichische Außenminister Alois Mock dem italienischen Botschafter in Wien die Erklärung über das Ende des Streites vorlegen konnte, hat gezeigt, dass es möglich ist, Konflikte durch Dialog zu lösen“, sagte Schallenberg, das sei keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass dies gelungen sei. „Das ist es auch heute nicht“, so der österreichische Außenminister.In Südtirol sei eine Win-win-Situation geschaffen worden. Das Fundament dafür sei die Südtirol-Autonomie. „Ein Fundament darf man aber nicht versteinern lassen, es muss flexibel bleiben und der aktuellen Situation Rechnung tragen“, sagte Schallenberg. „Österreich wird das auch weiterhin tun und Südtirol beim Ausbau der Autonomie unterstützen.“ Er zähle darauf, dass auch Italien den einvernehmlichen, bilateralen Weg fortsetzen werde.Auch Landeshauptmann Kompatscher sagte, dass die Südtirol-Autonomie ein Erfolgsmodell sei, auf das man stolz sein könne. Nichtsdestotrotz seien im Laufe der Jahre auch einige Kompetenzen eingeschränkt worden, vor allem seit der italienischen Verfassungsreform im Jahr 2001. Diese Kompetenzen müsse man nun wiederherstellen, forderte der Landeshauptmann.„Österreich und Italien verbindet eine tiefe Freundschaft“, sagte dann der italienische Außenminister Luigi Di Maio. Mit der Europäischen Union habe man de facto die Grenzen beseitigt. Mit der Eurgio habe man ein kleines Europa innerhalb Europas geschaffen. Was die Autonomie anbelangt, so sagte Di Maio, dass man diese auch weiterhin mit Leben und Inhalten füllen müsse.Seine Rede schloss er mit einem Zitat des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Alcide De Gasperi: „Solo se saremo uniti, saremo forti.“