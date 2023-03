„Setzen uns für autonome Regelung bei Öffnungszeiten im Handel ein“

Mit der vor kurzem erfolgten Ernennung der neuen 6er-Kommission ist es nun ein günstiger Moment, um mit dem Wiederaufnehmen der Arbeiten das Anliegen zügig voranzutreiben, so der hds.„Gemeinsam mit unseren politischen Vertretern arbeiten wir weiter an einer autonomen Regelung für Südtirol“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser. „So wie bereits viele andere Bereiche im Handel autonom in Südtirol geregelt werden können, so sollte auch dieser Teil folgen, auch um die Geschäftsöffnungszeiten bzw. Schließungen an Sonn- und Feiertagen südtirolweit regeln zu können“, betont Moser.Es brauche eine auf Südtirol zugeschnittene Regelung, so das Fazit. „Wir unterstützen somit weiterhin das Bemühen des Landes Südtirol, in diese Richtung weiterzuarbeiten, um unsere Autonomie auszubauen“, betont Moser.Das Thema steht bereits seit längerem auf der Tagesordnung italienischer Regierungen. Die Weichen dafür sind mit einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut im September 2021 gestellt worden. Darauf aufbauend könnte dann eine eigene Südtiroler Regelung verabschiedet werden.