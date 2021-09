sh.asus begrüßt Umsetzung des Euregio-Ticket

Die konkreten Ursprünge der Idee, nicht drei verschiedene, sondern ein grenzüberschreitendes Ticket zu haben, lägen laut sh.asus in der Schülervertretung: „Die drei Südtiroler Landesbeiräte und ihre Trientner und Nordtiroler Kollegen und Kolleginnen schlugen 2015 auf einem im Bozner Landtag abgehaltenen Kongress die dauerhafte Vernetzung der studentischen Mobilität - unter anderem in Form eines Tickets - vor.Die HochschülerInnenschaft übernahm 2018 diese Forderung und brachte sie seitdem regelmäßig bei Gesprächen und Treffen mit Landesrat Daniel Alfreider und Landeshauptmann Arno Kompatscher vor. Trotz der Tatsache, dass man dabei meist auf offene Ohren stieß, sei die nun doch sehr schnelle Umsetzung zu begrüßen da es insbesondere jenseits des Brenners teils vehemente Widerstände gab.“Sh.asus-Vizevorsitzender Julian Nikolaus Rensi hob in diesem Sinne auch die Umwelttechnischen Vorteile hervor: „Erstens trägt die Politik so dem wachsenden Bedürfnis der Studierenden nach grüner Mobilität Rechnung. Zweitens ist der Preis von 430 Euro attraktiv, wettbewerbsfähig und insofern sozial gerecht - so schafft man echte Alternativen zum Individualverkehr!“Matthias von Wenzl, Vorsitzender der sh.asus, fasst zusammen: „Ein klarer Erfolg für alle Studierenden der Europaregion. Ich freue mich, in den letzten Jahren - in unterschiedlicher Funktion - an der Entstehung dieses Euregiotickets mitgewirkt haben zu können, zusammen mit anderen motivierten Jugendlichen aus den drei Landesteilen. Es wird insbesondere an uns Jungen liegen zukunftsweisende Lösungen für die Probleme dieser Welt zu finden und ein Euregioticket kann ein kleiner Teil davon sein.“Das neue Jahresabo „Euregio Ticket Students“ gibt es für Studierende unter 28 Jahren, die in eine Universität oder eine gleichgestellte Bildungseinrichtung in der Euregio eingeschrieben sind. Beantragt wird das Ticket, so wie der Südtirol Pass abo+, mittels Online-Formular oder über den Verkehrsverbund Tirol (VVT). Studierende, die bereits einen Südtirol Pass abo+ besitzen, können mittels Zuzahlung von 280 Euro das Euregio Ticket Students anfordern und erhalten dann den neuen Fahrschein ausgehändigt.

stol