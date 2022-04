Siegfried Brugger über die SVP: „Es geht nicht nur um die Partei“

„ Ich war 12 Jahre lang Obmann mit einem Landeshauptmann Durnwalder. Glauben Sie, zwischen uns hat es nie gekracht? ” — Siegfried Brugger, ehemaliger SVP-Obmann

Für Brugger hat der Machtkampf in der SVP nicht erst durch SAD- und Abhör-Affäre begonnen. „Die Verschiebung des Gleichgewichts innerhalb der Partei hat mit den Landtagswahlen 2018 begonnen“, analysiert Brugger in einem Interview mit dem „Alto Adige“.Kompatscher sei damals zwar der Meistgewählte auf der SVP-Liste gewesen, habe im Vergleich zu 2013 aber Stimmen verloren. Obmann Achammer hingegen habe deutlich zulegen können, so Brugger. Um die beiden seien 2 Machtpole entstanden, wobei jener von Kompatscher bis heute klar in der Minderheit sei. „Der unedle SAD-Skandal hat nun dazu gedient, den Konflikt auszuweiten und öffentlich auszutragen“, sagt Brugger.Die SAD-Affäre sei seit 3 Jahren, die Abhörprotokolle seit einem Jahr bekannt. Für Brugger hätte Obmann Philipp Achammer früher einschreiten müssen. „Den größeren Fehler hat aber Kompatscher gemacht, indem er eine gewisse Distanz zwischen sich und der Partei geschaffen hat“, so Brugger.Für Brugger gibt es nur eine Möglichkeit: Den Konflikt möglichst rasch beenden. „Ich war 12 Jahre lang Obmann mit einem Landeshauptmann Durnwalder. Glauben Sie, zwischen uns hat es nie gekracht? Die sollen in Klausur gehen und erst dann wieder herauskommen, wenn sie eine Lösung gefunden haben, diesen Konflikt zu beenden“, fordert Brugger.Und der Ex-Obmann hätte auch eine mögliche Lösung parat: „Widmann soll erklären, dass er bei den nächsten Landtagswahlen nicht mehr antritt, und wieder seine Arbeit als Landesrat aufnehmen. Zeller soll beim Parteitag nicht mehr für den Posten als Vize-Obmann kandidieren. Die Absicht dazu hat er ja ohnehin schon erklärt“, so Brugger.Zellers Position sei sehr problematisch: Er sei Anwalt von Kompatscher und Landesrat Daniel Alfreider und SVP-Vize-Obmann. Das sei zwar alles legal, aber Zellers Doppelrolle könne zu gravierenden Interessenskonflikten führen. Gehe es nach ihm, sollten jetzt die Beteiligen den Mut und die Größe haben, wieder ins Gleichgewicht kommen zu lassen, was in den vergangenen Tagen aus den Fugen geraten sei.Auch Elmar Pichler Rolle, ebenso ein ehemaliger SVP-Obmann, hat sich zur aktuellen Situation der SVP zu Wort gemeldet Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier