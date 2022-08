Corona: Quarantänezeit könnte deutlich verkürzt werden

Beschlossen ist noch nichts, denn das Gesundheitsministerium in Rom will noch die neuesten Zahlen bezüglich Neuinfektionen und Krankenhausbelastung auswerten.Doch vieles deutet darauf hin, dass das in diesen Tagen zu erwartende Rundschreiben zu den Quarantäne-Zeiten bei Corona-Positiven zu einer Lockerung der Vorschriften führen könnte. So soll die maximale Quarantänezeit von derzeit 21 Tagen auf 15 oder sogar auf 10 Tage verkürzt werden.Ebenso im Raum steht, dass positiv auf Corona getestete Personen, die aber keine Krankheitssymptome aufweisen, nicht mehr, wie es derzeit der Fall ist, 7 Tage warten müssen, um sich freitesten zu können. Sie sollen bei einem negativen Test jederzeit die Quarantäne beenden können. Aber auch hier werde man noch die letzten Daten auswerten, um dann endgültig zu entscheiden.In der Zwischenzeit ist die Sommerwelle in Italien und auch in Südtirol deutlich am Abflachen. Gleichzeitig gibt es aber eine neue Corona-Variante: Centaurus. Wie infektiös diese ist, darüber wisse man noch zu wenig, heißt es Experten zufolge.Was das neue Schuljahr betrifft, das in Südtirol in wenigen Tagen beginnt, so startet man heuer erstmals wieder ohne Corona-Regeln. Dr. Patrick Franzoni, stellvertretender Covid-Einsatzleiter in Südtirol, sieht dies locker und ist optimistisch: „Es ist schön, dass dieses Schuljahr ganz normal starten kann“, sagte Franzoni am Mittwoch im Gespräch mit STOL. Es gelte freilich dennoch, die Situation genauestens zu beobachten.