So viel geben Südtirols Parteien für den Wahlkampf aus

Südtirols Parteien rüsten für den Parlamentswahlkampf, der so kurz ist, wie nie: Am 25. September wird bereits gewählt. Für das Ticket nach Rom werden einige Kandidatinnen und Kandidaten ganz schön tief in die Brieftasche greifen, andere Parteien müssen kürzer treten oder lassen sich von Polit-Promis helfen. Hier sind die Zahlen!