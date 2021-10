Sonntag ist Wahltag, aber viele wissen es nicht

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Am Sonntag wird gewählt – aber ziemlich einige Bürger wissen gar nicht, dass Wahlen stattfinden.Das bestätigen auch Merans Bürgermeisterkandidaten. „Im Gespräch mit den Menschen stellt man fest, dass gar einigen nicht klar ist, dass am Sonntag Wahlen sind bzw. der gesamte Gemeinderat zu wählen ist und nicht nur der Bürgermeister“, sagt SVP-Bürgermeisterkandidatin Katharina Zeller, die auf die Wichtigkeit dieses Wahlrechts hinweist.Auch Paul Rösch, Bürgermeisterkandidat der Liste Rösch/Grüne hat die gleiche Beobachtung gemacht. „Dass viele Leute nicht wissen, dass am Sonntag Gemeindewahlen sind, ist leider Fakt. Andere haben keine Wahlausweis oder finden ihn nicht mehr“, sagt Rösch. Hier bestehe noch Informationsbedarf.Apropos Wahlausweis: Wer keinen oder einen beschädigten Wahlausweis besitzt,kann sich an das Gemeindewahlamt wenden. Neue Wahlausweise oder Ersatzbescheinigungen werden am Freitag, 8. Oktober, von 8.30 bis 18 Uhr, am Samstag, 9. Oktober, von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 7 bis 21 ausgestellt.Am Wahlsonntag bieten das Weiße und Rote Kreuz gehbehinderten Wählern einen kostenlosen Beförderungsdienst zu den Wahllokalen an. Beim Weißen Kreuz muss man sich bis spätestens 8. Oktober um 17 Uhr unter 0471/44 44 44 vormerken. Der Transportdienst des Roten Kreuzes muss bis spätestens 9. Oktober um 12 Uhr unter 331/42 47 139 vorgemerkt werden.Auch in hier geht es zum Artikel ) und in hier geht es zum Artikel ) wird am Sonntag gewählt.

lu