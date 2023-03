Sorge über Ansturm von 900.000 Migranten: Meloni fordert Hilfe der EU

Regierung alarmiert über Flucht von 900.000 Migranten aus Tunesien

Migrantentragödie: 76 Leichen geborgen

Ein Blumenkranz schwimmt auf dem Mittelmeer, geworfen von Menschen, die am 11. März 2023 in Steccato di Cutrina einen Protestmarsch am Strand der Unglücksstelle beendet haben. - Foto: © APA/afp / GIANLUCA CHININEA

Ministerpräsident Meloni drängt Europa, den Strom der Migranten auf den Routen aus der Türkei und Tunesien zu steuern. „Nach der schrecklichen Tragödie von Cutro ist es dringend notwendig, die Beschlüsse des Europäischen Rates vom Februar umzusetzen“, unterstreicht die italienische Regierung in einer Antwort auf das Schreiben von EU-Ratspräsident Michel im Vorfeld der Tagung am 22. und 24. März.Eine Welle von 900.000 Migranten aus Tunesien innerhalb weniger Monate, mit einem Höhepunkt im August, würde die Verwaltung der Aufnahmekapazitäten, insbesondere auf Lampedusa, außer Kontrolle geraten lassen.Dieses alarmierende Szenario, so erklären Regierungsquellen, ist der Grund für die Besorgnis, mit der Giorgia Meloni Druck auf die Europäische Union ausübt, die Migrationsfrage dringend anzugehen.Die Zahl 900.000 stammt italienischen Medienberichten zufolge von den italienischen Geheimdiensten. Allein in Libyien sollen 680.000 Menschen auf eine Überfahrt warten.Wenn die versprochenen Finanzmittel nicht bald eintreffen (1,9 Milliarden USD vom IWF, 500 Millionen Euro von der EU und von verschiedenen Ländern, darunter 110 Millionen Euro von Italien), droht die Situation zu explodieren. Die Befürchtung der Regierung geht einher mit der Hoffnung, dass Europa die Patrouillen im Mittelmeer verstärkt (neben der zentralen und der türkischen Route ist auch die libanesische Route besorgniserregend) und den Krisenherden in Afrika und im Nahen Osten mehr Aufmerksamkeit schenkt.Unterdessen wurden vor der Küste von Kalabrien 3 weitere Opfer des Schiffsunglücks, 2 Kinder und ein Erwachsener, geborgen. Die Zahl der bestätigten Toten beträgt 76.Die Küstenwache hat in den letzten Stunden außerdem mehr als 1200 Migranten gerettet.