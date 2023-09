Spion & Spion

Von Anfang an, so argumentiert der Harvard-Historiker Calder Walton in einem neuen Buch, erkannten die westlichen Staats- und Regierungschefs erst spät die Schwachstellen ihrer offenen Gesellschaften und das Ausmaß der Bedrohung durch den sowjetischen Geheimdienst. Machen sie mit China denselben Fehler? - Foto: © Shutterstock / shutterstock