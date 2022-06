Sprit trotz Rabatt über 2 Euro pro Liter: Ist der Preisdeckel die Lösung? Sprit trotz Rabatt über 2 Euro pro Liter: Ist der Preisdeckel die Lösung?

Der Durchschnittspreis für Benzin in Selbstbedienung hat die 2-Euro-Marke wieder überschritten – und das trotz der Senkung der Verbrauchssteuer. Ohne diese läge der Preis für den Liter Benzin inzwischen bei 2,31 Euro. Zuletzt in der Ölkrise in den 70er Jahren kostete Sprit ähnlich viel. Eine Lösung muss her: Wie könnte diese aussehen?