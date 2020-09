St. Martin in Passeier: Rosemarie Pamer im Amt bestätigt

Die SVP-Bürgermeisterin war 2010 in das Amt gewählt worden, sie war bei den Wahlen am Sonntag und Montag die einzige Bürgermeister-Kandidatin für St. Martin in Passeier.2746 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen, 65,84 Prozent folgten dem Ruf. Sie konnten zwischen 24 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP und der Süd-Tiroler Freiheit wählen.In den vergangenen 5 Jahren stellte die SVP alle 18 Gemeinderäte in St. Martin i.P.

