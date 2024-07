Staat greift Landwirtschaft unter die Arme

Das Paket enthält u.a. ein Moratorium für Hypotheken und Kredite, die von Unternehmen aufgenommen werden, die im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent erlitten haben. Außerdem werden der Fonds für Ernährungssouveränität und die Finanzierungen für Weizenproduzenten und Fischereibetriebe erhöht.Das Dekret stellt 15 Millionen Euro für landwirtschaftliche Betriebe bereit, die durch die anhaltende Dürre in Sizilien geschädigt wurden, sowie Mittel zur Entschädigung von Landwirten in der Emilia Romagna, den Marken und der Toskana nach dem Hochwasser im Mai 2023.Das Dekret enthält auch Bestimmungen zur Bekämpfung des „Caporalato“, der Schwarzarbeit auf den Feldern. Geplant ist die Einrichtung einer Datenbank über Verträge in der Landwirtschaft