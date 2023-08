Stabübergabe in Molveno: Trentino übergibt Euregio-Vorsitz an Südtirol

Unter dem Vorsitz des Trentiner Landeshauptmannes Maurizio Fugatti wird der aus den drei Landeshauptleuten bestehende Vorstand um 9.30 Uhr tagen. Im Anschluss tritt die Versammlung des Europäischen Verbunds territorialer Zusammenarbeit EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino zu ihrer Sitzung zusammen.Im Rahmen der Herbstsitzung findet auch die symbolische Stabübergabe vom scheidenden Euregio-Präsidenten Fugatti an Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher statt. Landeshauptmann Fugatti wird Landeshauptmann Kompatscher den Schlüssel zum Waaghaus in Bozen übergeben, wo die Euregio ihren Hauptsitz hat. Südtirol wird vom 1. Oktober 2023 - wie angekündigt - bis zum 30. September 2025 der Euregio vorstehen.„Die Sitzung in Molveno wird auch die Gelegenheit bieten, um über die Arbeit der vergangenen zwei Jahre Bilanz zu ziehen und die wichtige Rolle hervorzuheben, welche die Euregio zu Lösungsfindungen in wichtigen Bereichen wie dem Katastrophenschutz und dem Großraubtiermanagement einnimmt“, kommentiert Präsident Fugatti.Für Südtirols Landeshauptmann Kompatscher ist die Nachhaltigkeit, sowohl in sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Hinsicht, das Zukunftsthema der Euregio: „Es ist die Vision einer Europaregion, die auf der Grundlage des historischen Tirol ein gemeinsames Projekt entstehen lässt: ein Projekt der Menschen, nicht der Politik.“Für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle ist die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino „ein Paradebeispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit. Nachhaltigkeit ist gerade in Zeiten des Klimawandels und der Teuerung das Gebot der Stunde und steht daher zu Recht im Fokus.“Im Anschluss an die Sitzungen von EVTZ-Vorstand und EVTZ-Versammlung werden die drei Landeshauptleute um 12 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz auf die vergangenen zwei Jahre zurück- und die kommenden zwei Jahre vorausblicken. Die Einladung zu diesem Medientermin mit näheren Einzelheiten erfolgt wie üblich eine Woche vorher.