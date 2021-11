Startschuss für die SASA

Mit Sonntag, 14. November 2021, startet die Inhouse-Gesellschaft SASA mit den rund 30 neuen Linien, die ihr gemäß entsprechendem Dienstleistungsvertrag mit dem Land übertragen wurden. SASA wird demnach mit jenen Linien betraut, die aus dem Umland in die Stadtzentren von Bozen und Meran führen.„Dies ist der erste wichtige Schritt der Neuorganisation der Busdienste in Südtirol. Alle Verantwortlichen arbeiten sehr eng zusammen, damit die Übergabe reibungslos funktioniert“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider und hebt den Einsatz der SASA-Führungsspitze, aller weiteren beteiligten Unternehmen und aller Mitarbeiterinnen und Busfahrerinnen hervor.Mit der Übergabe von 30 Busdiensten an SASA wird es keine Fahrplanänderungen geben. Es gelten weiterhin die bestehenden Fahrpläne. Ressortdirektor Martin Vallazza erklärt, dass besonders auf die Qualität der Dienste in dieser Übergangsphase geachtet werde: „Die Übergabe der Busdienste in ganz Südtirol wird schrittweise umgesetzt und wir werden diesen Prozess im kommenden Jahr begleiten. Denn dabei geht es nicht nur um die Einführung neuer Bussen, sondern auch um das gesamte Datenmanagement und Ticketingsystem.“Nachdem die vorläufigen Rangordnungen der zehn Lose veröffentlicht worden waren, erfolgten sofort die vom Gesetz vorgesehenen Kontrollen. Da die entsprechenden Überprüfungen aktuell im Gange sind beziehungsweise kurz vor dem Abschluss stehen, hat die Landesregierung auf ihrer heutigen Sitzung (9. November) entschieden, die Weiterführung der außerstädtischen Busdienste noch bis 11. Dezember 2021 an die aktuellen Konzessionäre zu beschließen.Die neuen Betreiber starten ihre Dienste somit am 12. Dezember, dem Tag des internationalen Fahrplanwechsels. Die außerstädtischen Busdienste, die an die Inhouse-Gesellschaft SASA übergeben wurden, starten hingegen am Sonntag, 14. November 2021.

lpa/stol