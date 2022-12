Stehlen, weil die Rente nicht reicht: „Aufgabe für uns alle gemeinsam“

Diebstähle in Krisenzeiten grundsätzlich häufiger

„ Armut ist noch immer ein Stigma. ” — Alfred Ebner, Generalsekretär der Rentnergewerkschaft im CGIL/AGB

„So könnte man vermeiden, dass jemand hinter die Theke greift“

„Jede Menge Fälle“ kennt Martin Hitthaler, Besitzer von 40 Conad- und Eurospin-Geschäften. „Es ist traurig, dass im reichen Südtirol 80-Jährige bei uns stehlen müssen, weil sie mit ihrer Rente nicht mehr auskommen.“ (Hier lesen Sie mehr dazu.) „Tatsächlich haben viele Senioren Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen“, sagt Rentnergewerkschafter Alfred Ebner. „Man muss sich nur die Zahlen anschauen: Ein Drittel von ihnen hat brutto weniger als 1000 Euro im Monat, darunter sind einige Mindestrentner, die etwa 525 Euro im Monat haben.“ Wer es schon vor der Krise schwer gehabt habe, falle angesichts der derzeit hohen Energiepreise (den aktuellen Wert finden Sie täglich auf STOL) in ein Loch, wie Ebner sagt.„Schwierigkeiten hat aber auch für die untere Mittelschicht: Diese Menschen haben gerade so viel, dass sie keinen Anspruch auf öffentliche Leistungen haben“ – und das seien nicht nur Rentner. „Wer ein besonders niedriges Einkommen hat, hat die Möglichkeit, dieses durch Beiträge aufzubessern. Aber knapp über diesem Niveau gibt es Menschen, die jetzt in die relative Armut schlittern“, weiß er – also mit den Menschen in ihrer Umgebung nicht mehr mithalten können. „Diese Leute sind bisher immer halbwegs ausgekommen. Sie schämen sich. Armut ist noch immer ein Stigma.“Ebner: „Mir tut es leid, wenn alte Menschen beim Einkaufen sparen und billigere Produkte suchen müssen. Das sieht man jetzt häufig. Für Menschen mit kleinen Einkommen sind die aktuellen Preise schlimm: Sie beeinflussen ihre Lebensqualität. Wenn die sparen müssen, heizen sie nicht mehr oder essen schlecht.“Diebstähle seien in Krisenzeiten grundsätzlich verbreiteter, weiß er. „Allerdings möchte ich einwenden, dass ich Zweifel daran habe, dass besonders viele Rentner überhaupt den Mut aufbringen, zu stehlen. Man muss nur daran denken, dass sie häufig nicht einmal um die Beiträge ansuchen, die ihnen zustehen würden. Außerdem – ob alte Leute so geschickte Diebe sind…das weiß ich nicht.“ Ein riesiges Phänomen könnten diebische Rentner also nicht sein, meint er.„Öffentliche Beihilfen sind keine Almosen: Sie sind ein Anrecht. Es ist richtig, dass es sie in einer reichen Gesellschaft wie unserer gibt“, betont Ebner. „Die Scham davor, um solche anzusuchen, muss man überwinden: Dann könnte man auch vermeiden, dass jemand hinter die Ladentheke greift.“Er regt auch an, die Zugänglichkeit zu Beihilfen zu erleichtern: „Vereinfachung heißt oft Digitalisierung. Aber gerade alte Leute haben keinen Zugang zu diesen Technologien. Die öffentliche Verwaltung sollte sich in diesem Bereich mehr einbringen“, findet er. „Für jemanden, der sich mit dem Computer auskennt, ist es praktisch, alles digital machen zu können – aber alte Leute tun sich oft schwer damit.“2 Drittel der Bürger kämen gut über die Runden, erinnert Ebner. „Man muss sich für das Drittel einsetzen, das sich an der Grenze zur relativen Armut bewegt oder in absolute Armut verfallen ist. Es ist Aufgabe der Politik, der Gewerkschaften, aller gemeinsam.“