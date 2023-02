Kindergarten: „Stimmung ist geladen“

Auch Personal im Trentino wehrt sich

„Der Kindergarten ist erste Bildungsstufe im Landesbildungsplan und somit der Schule gleichgestellt. Das Personal ist vom Diskussionsniveau sehr betroffen. Jedefrau und jedermann scheint bestens über den Kindergarten Bescheid zu wissen und maßt sich Urteile an“, so die beiden Gewerkschafterinnen Ulli Bauhofer (AGB/CGIL) und Karin Wellenzohn (ASGB).Das Personal erwarte sich von Seiten der Gesellschaft mehr Wertschätzung und Sachlichkeit und verlange unisono einen geeigneten Ort und Leute vom Fach, die sich mit dem Thema beschäftigen sollen.Die Fachgewerkschaften seien sich einig, dass diese Diskussion zu keinem guten Ende führe: Bereits jetzt herrsche im Kindergarten ein chronischer Fachkräftemangel, in den kommenden Jahren werden an die 1000 Fachkräfte in Rente gehen, wenn sie nicht schon vorher kündigen.Es bedürfe einer gesamten Diskussion, „ansonsten werden wir in Zukunft nicht nur keine 11 Monate Kindergarten andenken, sondern die 10 Monate kaum mehr abdecken können“, warnen die Gewerkschaftsvertreterinnen.Auch das Fachpersonal im Trentino wehrt sich gegen 11 Monate Kindergarten. Zu einer Gewerkschaftsversammlung am Mittwoch im Auditorium Santa Chiara in Trient waren über 1300 Kindergärtnerinnen aus der ganzen Provinz gekommen – viel mehr, als der Saal überhaupt fassen konnte.