Strengere Regeln für Urlaub am Bauernhof – Das gilt ab jetzt

„Kleine bäuerliche Familienbetriebe unterstützen“

Die neuen Kriterien

Die Ausnahme

Bäuerliche Kleinbetriebe, die gesetzeskonform UaB anbieten, dürfen künftig bis zu 8 Feriengäste unterbringen und das in 2 Ferienwohnungen oder 4 Gästezimmern.Bis zu diesem Limit dürfen die bäuerlichen Unternehmer ohne Antrag auf Zuweisung an Gästebetten aufstocken. Das hat die Landesregierung am heutigen Dienstag beschlossen. Ein positives entsprechendes Gutachten des Rates der Gemeinden liegt vor.Mit dieser Ausnahmeregelung sollen kleine bäuerliche Familienbetriebe unterstützt werden, sagte Landesrat Arnold Schuler: „Die Regelung gilt für bestehende und neu gegründete Betriebe gleichermaßen. Wir wollen mit den beschlossenen Kriterien sicherstellen, dass beim UaB die Landwirtschaft zuerst kommt und klar im Mittelpunkt steht und die bäuerlichen Familien gestärkt werden.“Für die Betten, die darüber hinaus hinzukommen, gelten genaue Vorgaben. So müssen sich die Ferienwohnungen oder Gästezimmer in einem einzigen Gebäude an der Hofstelle befinden. Ausnahmen können Gemeinden im Falle von Gebäuden unter Denkmal- oder Ensembleschutz bestätigen.Innerhalb eines Jahres nach der Bettenaufstockung muss der Betrieb mit mindestens 3 (von 5) Blumen eingestuft werden, oder die Teilnahme an einer registrierten und geschützten Qualitätsmarke erreichen,Zudem muss der Betrieb eine Verkaufsecke oder einen Hofladen mit mindestens 3 veredelten Produkten, oder ganzjährig Frühstück mit mindestens 4 hofeigenen Produkten anbieten.Für Unternehmen, in denen ein Mitglied der Kernfamilie beziehungsweise der Altbauer aktiv, kontinuierlich und selbstständig den Hof bearbeitet und auch an der Hofstelle wohnt, gilt eine zusätzliche Sondergenehmigung: In solchen Betrieben darf die Bettenanzahl auf maximal 15 Betten erhöht werden.