Süd-Tiroler Freiheit: „Am Josefitag die Tiroler Fahne hissen“

Der heilige Josef ist unter anderem Schutzpatron des Landes Tirol , der katholischen Kirche und der Handwerker. 1977 schaffte Italien den Josefitag als gesetzlichen Feiertag ab. Geht es nach der Süd-Tiroler Freiheit , soll sich das wieder ändern.„Viele Menschen wünschen sich den Josefitag als Feiertag zurück. Wir würden uns wieder auf unsere kulturellen Wurzeln besinnen“, schreibt Atz Tammerle. Und sie betont noch einen weiteren wichtigen Aspekt: „Der Josefitag wird in unserem Kulturkreis auch als Vatertag gefeiert. Den freien Tag könnten die Väter in den Kreisen ihrer Liebsten verbringen. Die Familien würden dadurch aufgewertet.“Im Regierungsprogramm der Landesregierung ist die Wiedereinführung des Feiertages nicht vorgesehen. Die Landesregierung missachte damit die Beschlüsse des Landtages, der sich in der Vergangenheit bereits mehrmals für den Josefitag als Feiertag aussprach, mahnt Atz-Tammerle.Die Süd-Tiroler Freiheit will nicht locker lassen und befasst den Landtag erneut mit dem Thema. „Die Bewegung ruft dazu auf, am morgigen Josefitag die Tiroler Fahne zu hissen“, heißt es in der Aussendung.