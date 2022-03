Süd-Tiroler-Freiheit fordert Rücktritt und Neuwahlen

In einem Schreiben fordert die Süd-Tiroler-Freiheit Landeshauptmann Arno Kompatscher auf, „Verantwortung für das Land zu übernehmen und mitsamt seiner Skandal-Regierung zurückzutreten, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.“ Die SVP habe das Vertrauen der Bürger in die Politik tief erschüttert, heißt es weiter.„Es gilt jetzt Verantwortung für das Land zu übernehmen und das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Die Süd-Tiroler Freiheit schlägt daher vor, die Landtagswahlen um ein Jahr vorzuziehen. Neuwahlen sind der einzige Ausweg“, so die Landesleitung der Süd-Tiroler Freiheit.