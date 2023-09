Süd-Tiroler Freiheit präsentiert Duo für den Bezirk Überetsch-Unterland

Realisierung der „Überetscher-Bahn“ ins Auge gefasst

Thomas Andreaus aus Margreid tritt für die Süd-Tiroler Freiheit bei den Landtagswahlen an. - Foto: © Süd-Tiroler Freiheit

„Reinhild Campidell und Thomas Andreaus bringen eine beeindruckende Mischung aus Erfahrung, Leidenschaft und frischen Ideen in den Wahlkampf ein“, heißt es von Seiten der Süd-Tiroler Freiheit.Beide Kandidaten sind Funktionäre und Mitglieder der Süd-Tiroler Freiheit und haben sich bereits in verschiedenen Funktionen für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.Reinhild Campidell aus Kaltern, langjährige Gemeinderätin und Mutter von 4 Kindern, arbeitete über viele Jahre in einem Inklusionshotel im Überetsch. Ihre politischen Anliegen sind breit gefächert und zielen nicht nur, aber auch auf den wirtschaftlich-sozialen Bereich ab.„Wenn es den Bürgerinnen und Bürgern gut geht, dann geht es auch der Wirtschaft gut“, betont Reinhild Campidell. Deshalb würden ihr Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine starke Wirtschaft, ein familienfreundliches Südtirol und soziale Gerechtigkeit besonders am Herzen liegen. Darüber hinaus setze sie sich vehement für den Erhalt derTiroler Tradition und Kultur sowie die Wertschätzung des Ehrenamtes ein, so die Süd-Tiroler Freiheit. Campidell ist Mitglied in mehreren ehrenamtlichen Vereinen und wisse daher aus erster Hand um deren Wichtigkeit.Thomas Andreaus aus Margreid entstammt einer Arbeiterfamilie mit landwirtschaftlichem Nebenerwerb und arbeitet seit über 20 Jahren als Lehrer an deutschen und italienischen Schulen. Aktuell ist er als Sprachförderlehrer für ausländische Schülerinnen und Schüler an einer Schule im Unterland tätig.Seine politischen Anliegen seien daher hauptsächlich die Stärkung der deutschen Minderheitenschule, aber auch die Förderung der Landwirtschaft und der Arbeitnehmerinteressen. Im Bezirk möchte er sein Augenmerk auf den Ausbau der Verkehrsanbindungen und die Realisierung des Projekts „Überetscher Bahn“ setzen. Des Weiteren möchte er sich gegen die vermehrte Aushöhlung des Gebrauchs der deutschen Sprache im öffentlichen Dienst - speziell im Unterland - stark machen, unterstreicht die Süd-Tiroler Freiheit.Gemeinsam möchten Reinhild Campidell und Thomas Andreaus die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger des Bezirks Überetsch-Unterland engagiert vertreten. Die Süd-Tiroler Freiheit ist überzeugt, dass sie die richtige Wahl seien, um eine starke Stimme für unseren Bezirk zu sein.Mit ihrer Kandidatur unterstützen die beiden Kandidaten auch die Landeshauptmann-Kandidatur von Sven Knoll. Laut Campidell und Andreaus wird Sven Knoll von vielen Bürgern aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines außergewöhnlichen Engagements als eine willkommene Alternative angesehen. Sven Knoll habe sich als engagierter Kämpfer erwiesen und stets für den Erhalt unserer Sprache, Kultur und Identität eingesetzt, so die beiden Bezirkskandidaten im Unterland-Überetsch abschließend.