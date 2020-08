Süd-Tiroler Freiheit Stilfs tritt mit 7 Kandidaten an

2015 kandidierte die Süd-Tiroler Freiheit erstmals in Stilfs und erreichte auf Anhieb 3 Mandate. Rund jeder sechster Stilfser wählte damals patriotisch. Die 3 amtierenden Gemeinderäte brachten frischen Wind in die Ratsstube und die Alleinherrschaft der SVP ging somit zu Ende.Fest entschlossen stellen sie sich auch in diesem Jahr mit einer eigenen Bürgermeisterkandidatin zur Wahl und erhöhen ihren Anspruch: „Wir wollen nicht nur die Oppositionsbank drücken, sondern politisch aktiv mitgestalten und mit guten Ideen die in den letzten Jahren stagnierende Gemeinde wieder zum Blühen bringen.“Die Bürgermeisterkandidatin nennt sich Simone Platzer. Mit Simone Platzer wurde eine motivierte Frau gefunden, die sich das Amt zutraut. Platzer ist 42 Jahre jung und Mutter zweier Söhne. Sie besuchte die Handelsoberschule in Mals und maturierte dort. Anfangs war sie im Tourismusverein in Sulden und Tourismusverband Vinschgau in Schlanders tätig. Später arbeitete sie über 11 Jahre bei einem Steuerberater. Derzeit führt sie die Buchhaltung eines Privatbetriebs. Des Weiteren ist Platzer auch ehrenamtlich tätig und Mitglied im Theaterverein Stilfs.Neben der Bürgermeisterkandidatin stellen sich folgende Kandidaten für die Süd-Tiroler Freiheit in Stilfs zur Wahl: Andreas Eller (34), Benjamin Steinhauser (29), Patrick Ratt (25), Petra Platzer (54), Lisa Kanestrin (30) und Richard Angerer (58).Das detaillierte Wahlprogramm und die Ziele der Liste bzw. der Bürgermeisterkandidatin werden zu einem späteren Zeitpunkt präsentiert. Jedenfalls setzt sich die Gruppe zum Ziel, die politische Landschaft in der Gemeinde Stilfs zum Positiven zu verändern und vorwiegend die Entwicklung der Gemeinde voranzutreiben.

stol