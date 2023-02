Superbonus „außer Kontrolle“: Stopp für Rechnungsrabatt und Kreditabtretung

15 Milliarden an blockierten Krediten

Der Superbonus ermöglicht im Immobiliensektor einen Steuerabzug von 110 Prozent für Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz – Dämmung und Austausch von Heizanlagen etwa.Die Regierung hat beschlossen, mit einem Dekret über die Zuteilung von Steuergutschriften einzugreifen und „diese Zuteilung an die Regionen und Gemeinden in Zukunft zu blockieren, weil es zu einem unkontrollierten Anstieg der Gutschriften gekommen ist“, der auf eine „mangelnde Planung der vorherigen Regierung“ zurückzuführen ist.Um weiteren Schaden für die Staatsverschuldung und die Bürger zu vermeiden, sei es notwendig, einzugreifen: Inzwischen sei die Lage außer Kontrolle geraten. Unternehmen, Bürger und Banken sollen mit der Maßnahme geschützt werden – um zu verhindern, dass die mangelnde Kontrolle in der Vergangenheit der Wirtschaft Schaden zufüge: So äußerte sich Außenminister Antonio Tajani auf der Pressekonferenz zum Abschluss des Ministerrats.Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti erklärte, es gehe darum, „das Kreditproblem“ zu lösen: 110 Milliarden groß ist dieses bereits. Jedem Bürger in Italien seien dadurch Schulden in Höhe von 2000 Euro aufgebürdet worden. Die öffentlichen Finanzen müssten gesichert werden. Er kündigte an, in den nächsten Tagen werde es Treffen mit Vertretern der betroffenen Kategorien geben.Vertreter der Bauwirtschaft schlagen Alarm: Die Möglichkeiten der öffentlichen Körperschaften, gestrandete Kredite aus Bauzulagen zu kaufen, würden einschränkt, nachdem einige Regionen Maßnahmen ergriffen hätten, um den Liquiditätsbedarf der Unternehmen zu decken.Nach Schätzungen sind mehr als 15 Milliarden Euro an Krediten blockiert: 25.000 Unternehmen sind vom Konkurs bedroht, und im Bausektor sind 130.000 Arbeitsplätze in Gefahr. 90.000 Baustellen könnten betroffen sein.