Sven Knoll Landeshauptmann-Kandidat der Süd-Tiroler Freiheit

„Die Süd-Tiroler Freiheit ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen und ist nun bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Mit ihren vielen Gemeinderäten ist die Süd-Tiroler Freiheit bereits die zweitstärkste Kraft in den Gemeinden und mit Gudrun Kofler ist es gelungen, sogar im Tiroler Landtag vertreten zu sein. Die Süd-Tiroler Freiheit ist somit bestens aufgestellt“, hieß es am Dienstag.Die Süd-Tiroler Freiheit bringe all das mit, was der SVP abhandengekommen sei. „Wir sind heimatbewusst und setzen uns mit Herzblut für die Interessen der Süd-Tiroler ein. Ich möchte ein echter Landeshauptmann für Volk und Heimat sein, der den Interessen seines Landes dient und nicht bestimmte Lobbys bedient“, betonte Sven Knoll.„Vor allem was Soziales anbelangt, versagt die SVP“, sagte Myriam Atz-Tammerle . „Trotz Arbeit kommen viele Süd-Tiroler nicht mehr über die Runden. Das Einkommen ist oftmals zu niedrig, die Abgaben sind zu hoch. Es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert.“Bernhard Zimmerhofer betont: „Es braucht einen politischen Neubeginn.“ Der Landeshauptmann habe keine Antworten auf die drängenden Fragen der Bevölkerung. Auch Vorschläge zur Zukunftsgestaltung Südtirols interessierten Kompatscher nicht, so Zimmerhofer. „Ein echter Wandel ist dringend erforderlich.“