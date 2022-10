Sven Knoll neuer Vorsitzender des Sonderausschusses zu Abgeordnetendiäten

Bei der heutigen Sitzung wurden Regionalratspräsident Josef Noggler und Generalsekretär Jürgen Rella zur bisherigen Entwicklung der Diäten und Renten angehört.„Dabei haben wir festgestellt, dass es in den letzten 15 Jahren einen Rückgang gegeben hat“, berichtet Knoll und betont: „Unser Anliegen ist es, eine transparente Regelung für die Zukunft zu finden.“Zu diesem Zweck soll bei der nächsten Sitzung am 8. November die Vizepräsidentin des INPS/NISF, Luisa Gnecchi, angehört werden. Dabei will man erörtern, wie es wäre, wenn Diäten und Renten, für die bisher der Regionalrat zuständig ist, direkt vom Landtag ausbezahlt würden.Bei dieser Sitzung sollen auch Vorschläge für weitere Anhörungen gesammelt werden.