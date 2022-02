SVP-Fraktionsvorsitzender Lanz: „Altreifenentsorgung funktioniert nicht“

Das Problem der Altreifenentsorgung trifft über 400 Betriebe in Südtirol. Sie alle lagern abgefahrene Reifen in ihren Werkstätten und Betriebshallen. „Der Entsorgungsdienst funktioniert nicht so wie er sollte. Tonnen von Altreifen besetzen wertvolle Lagerfläche und verursachen zusätzliche Kosten für den Betrieb. Dazu kommt, dass - was die Einlagerung der Reifen betrifft - keine Rechtssicherheit besteht, die aus sicherheits- und umwelttechnischen Aspekten zu berücksichtigen wäre“, gibt SVP-Fraktionsvorsitzender Gert Lanz zu bedenken.Er verweist darauf, dass es sich bei Altreifen um klassifizierten Sondermüll handle, dessen Lagerung doch mit gewissen Risiken einhergehe.Zusammen mit Helmut Tauber, Franz Locher und Manfred Vallazza hat er deshalb die Überprüfung möglicher lokaler Lösungen zur Entsorgung und Weiterverarbeitung von Altreifen gefordert, sowie eine eingehende Überprüfung der rechtlichen Situation der betroffenen Betriebe, die situationsbedingt zur Zwischenlagerung von Altreifen gezwungen sind.Der zuständige Landesrat wird sich nun der Problematik annehmen und auch auf nationaler Ebene intervenieren, mit dem Ziel den staatlichen Abhol- und Entsorgungsdienst zu verbessern.

