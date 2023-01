SVP Meran: „Debatte hätte bereits vor Jahren eröffnet werden können“

„Debatte hätte vor Jahren eröffnet werden können“

Zukunft gemeinsam für Meran entwickeln

„Auch die Opposition muss sich an ihren Worten messen lassen“, schreibt die SVP Meran in der Aussendung. „Im Wahlkampf wurde das Thema Standseilbahn immer wieder gespielt - Paul Rösch und Madeleine Rohrer hatten sich dabei immer eindeutig für die Umsetzung des Projekts ausgesprochen, während wir als SVP stets betont haben, dass wir mit den Details betraut werden wollen, bevor wir uns dafür oder dagegen aussprechen.“Daraufhin habe Madeleine Rohrer der SVPinhaltliche Leere vorgeworfen, da „die SVP offenbar noch unsicher (ist), welche Meinung sie vertritt“.Nachdem die Umsetzung des nachhaltigen Mobilitätskonzeptes nun konkret wird und die ersten kritischen Stimmen aufkommen, würden die Töne anders lauten, so die SVP.„Es wird mehr Transparenz und eine Diskussion im Gemeinderat verlangt, obwohl nach Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie von Seiten des Landes umgehend eine Informationsveranstaltung abgehalten wurde, wo alle bis heute ausgearbeiteten Studien öffentlich vorgestellt wurden. Bürgermeister Dario Dal Medico und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller haben nach Bekanntgabe der gewährten Teilfinanzierung auch unmittelbar zugesichert, dass die Gemeinde sich für eine transparente Abwicklung des Landesprojektes einsetzen wird“, heißt es in der Aussendung der SVP.Die Anschuldigungen der Liste Rösch/Grüne nehme die SVP mit Verwunderung zur Kenntnis, denn die öffentliche Debatte zu diesem Projekt hätte bereits vor Jahren eröffnet werden können. Nämlich als die beiden PPP Projekte beim Land eingereicht wurden, so die SVP.In der Dienststellenkonferenz, wo diese vorgestellt und behandelt wurden, war der damalige BM Paul Rösch anwesend und hat im Alleingang seine Zustimmung gegeben - ohne den eigenen Gemeindeausschuss überhaupt darüber zu informieren. „Jegliche Art der Diskussion wurde unter der Regierung Rösch/Grüne wohl als nicht notwendig empfunden“, schreibt die SVP.„Als SVP Meran werden wir die Bevölkerung und auch den Gemeinderat weiterhin informieren und einbinden sobald weitere Daten und Fakten auf dem Tisch liegen und die nächsten Schritte gesetzt werden können“, schreibt die SVP Meran in der Aussendung.Zum heutige Stand lägen nicht mehr Informationen vor als jene, die im letzten Sommer veröffentlicht wurden, da das Land die Zusicherung der Finanzierung abgewartet habe. Nachdem diese jetzt erfolgt sei, könne mit der Detailplanung bzw. der Ausarbeitung des Projektes begonnen werden, so die Aussendung. Am heutigen Montag findet, das erste Treffen zwischen Land und Gemeinden statt, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen.