SVP: Unterstützung für Maßnahmen des Quästors

Der SVP-Vorsitzende Harald Stauder (links) mit Quästor Paolo Sartori.

„Einseitige Kritik und pauschale Verurteilungen helfen niemandem weiter“

Die SVP-Fraktion im Landtag bekräftigt ihre Unterstützung für die Maßnahmen des neuen Quästors Paolo Sartori . „Die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen, darunter Platzverweise und Räumungen, sind notwendig, um die öffentliche Sicherheit in Südtirol zu gewährleisten“, betont der SVP-Fraktionsvorsitzende Harald Stauder.Die Maßnahmen des Quästors zeigten ein entschiedenes Vorgehen gegen Regelverstöße und würden dazu beitragen, das Sicherheitsgefühl in Südtirol zu stärken.„Es ist unerlässlich, sozial Schwache zu unterstützen, aber ebenso wichtig ist es, die Sicherheit unserer Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten,“ so Stauder. Die SVP-Fraktion betone, dass Sicherheit und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen müssten und dass beide Aspekte in den Entscheidungen der Behörden berücksichtigt werden sollten.In diesem Zusammenhang kritisiert die SVP-Fraktion auch die Haltung einiger Vereine, die die Maßnahmen des Quästors als „Sicherheitswahn“ bezeichnen. „Einseitige Kritik und pauschale Verurteilungen helfen niemandem weiter. Es ist wichtig, eine ausgewogene Perspektive zu wahren und sowohl Sicherheitsaspekte als auch soziale Belange zu berücksichtigen,“ so Stauder.