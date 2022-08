Tappeiner als Bezirksvorsitzender der JG-Vinschgau bestätigt

Am Mittwoch wurden die Bezirkswahlen der SVP-Jugend im Vinschgau abgehalten – dabei wurde der langjährige Bezirksvorsitzende Matthias Tappeiner im Amt bestätigt.„Ich bedanke mich für den Rückhalt und das Vertrauen“, so Tappeiner, der in den nächsten zweieinhalb Jahren weiter dem Bezirk vorstehen wird: „ich denke, dass wir in den letzten Jahren gut gearbeitet haben und einige tolle Projekte mit auf den Weg gebracht haben. Das haben unter anderem die Gemeindewahlen, welche für uns als JG sehr gut verlaufen sind, und die SVP-Ortsausschusswahlen gezeigt – diesen Schwung gilt es für die nächsten Jahre mitzunehmen.“An die Stellen von Lea Januth und Fabian Kobald, der als internationaler Referent weiterhin den Vinschgau in den Landesgremien vertreten wird, und damit neu im Führungstrio sind die 27-jährige Laaser Vizebürgermeisterin Franziska Riedl und der 23-jährige Kastelbeller Felix Mitterer.Unterstützt wird die Führungsriege in den kommenden Jahren von der Grauner Vizebürgermeisterin Hannah Waldner, welche im Anschluss der Wahlen kooptiert worden ist.Besonderen Fokus wird der neue JG-Vorstand auf die Verwirklichung der Schnellbus-Verbindung vom Vinschgau nach Landeck sowie auf Umweltthemen legen.